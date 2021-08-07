الحرس الثوري الإيراني: الأرضية مهيأة لانهيار الكيان الصهيوني

وقال سلامي اليوم السبت خلال اجتماع عقده مع نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم: "الأرضية مهيأة الآن لانهيار الكيان الصهيوني، ويكفي أن يصدر منه خطأ ما، لتنطلق الحرب القادمة والتي ستكون حرب موته".وأعرب قائد الحرس الثوري عن قناعته بأن إسرائيل "تدرك جيدا نطاق وعمق قوة حزب الله"، مضيفا أن "عدو المقاومة" يقترب من أفول قوته وزوالها ويحاول إخفاء هلعه من خلال الحرب النفسية والفضاء الافتراضي.وتابع أن الإسرائيليين يدركون أنهم سوف يضطرون إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة ومواجهة أزمة معنوية كبرى إذا تم "تشغيل محرك حزب الله"، قائلا إن الهجوم الذي شنه "حزب الله" أمس من جنوب لبنان أظهر لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت أن "المعادلات يتم تحديدها في مكان آخر وأنه لم يتغير شيء".