إيطاليا تسجل نحو 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا

وأكدت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت خلال اليوم الأخير 22 وفاة و6902 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مقابل 24 وفاة و6599 إصابة أمس.وتماثل 3025 مريضا في إيطاليا خلال اليوم الأخير للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و390684 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 128209 حالات وفاة (أي ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا) وأربعة ملايين و153940 حالة شفاء و108535 حالة نشطة بما فيها 2533 مريضا في المستشفيات ما لا يشمل 288 آخرون في غرف العناية المركزة.