نصر الله: ما حصل قبل أيام تطور خطير جداً لم يحصل منذ 15 عاماً

اعتبر الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، السبت، أن ما حصل قبل أيام تطور خطير جداً لم يحصل منذ 15 عاماً.

وقال نصر الله في كلمة له، إن "العدو اليوم أكثر من أي زمن مضى قلق على وجوده بسبب ما يجري في فلسطين وتصاعد محور المقاومة".

وأضاف أنه "قبل 2006 وما بعدها كانت القضية المركزية للعدو الإسرائيلي سلاح المقاومة في لبنان وتطورها"، معتبراً أن "بعض الفئات في لبنان تساعد العدو من حيث تعلم أو لا تعلم على تحقيق هدفه بنزع سلاح المقاومة".

وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها استهدفت مواقع لـ "حزب الله" في لبنان ردا على إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على الأراضي الإسرائيلية.







