للملقحين فقط.. السعودية تفتح باب العمرة من الخارج

ووفقا لما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن المملكة فتحت باب العمرة بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر، ضمن 8 فترات تشغيلية، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية الشهرية إلى 2 مليون معتمر.وأشارت الوكالة إلى ضرورة إصدار تصاريح للاعتمار من خلال تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا"، دون تحديد الفئات المطالبة باستخدام التطبيق بشكل دقيق.وأفاد نائب وزير الحج والعمرة، عبد الفتاح مشاط، بأن المملكة تعمل على اتباع معايير كفيلة بتعزيز أمان المعتمرين، حتى في خدمات النقل، حيث لن يًسمح للحافلات تجاوز 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية.كما أفاد مشاط بأن تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد سيكون شرطا أساسيا لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.وأضاف أن القادمين من خارج المملكة عليهم تلقي أحد اللقاحات المعتمدة فيها، لضمان دخولهم البلاد.وشهدت السعودية مؤخرا موسم حج سار على نحو استثنائي، حذرا من جائحة كورونا.واستقبلت مكة نحو 60 ألف من المقيمين في السعودية لأداء الحج، في موسم 2021، مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم، في موسم 2019.