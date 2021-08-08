Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
إيطاليا تسجل نحو 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

وثيقة استخبارية سرية تكشف تفاصيل هامة بشأن احداث 11 سبتمبر

دوليات

2021-08-08 | 02:52
وثيقة استخبارية سرية تكشف تفاصيل هامة بشأن احداث 11 سبتمبر
1,957 مشاهدة

كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية أن المخابرات المصرية أبلغت نظيرتها الأمريكية، قبل وقت من عملية 11 سبتمبر 2001، أن تنظيم القاعدة يخطط لضربة داخل الولايات المتحدة ”مستغلاً سهولة الدخول إليها“.

جاءت هذه المعلومة، التي رُفعت عنها السرية الاستخبارية، في تحقيق استقصائي تنشره المجلة كيوميات، بعنوان ”الطريق إلى 11 سبتمبر“، عشية الذكرى الـ 20 للحادث الذي فتح فصلاً جديدا لم يغلق حتى الآن في تاريخ الشرق الأوسط والعلاقات مع الولايات المتحدة.
 
في توثيقها لما حصل يوم 6 أغسطس 2001، عرضت نيوزويك أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش كان في إجازة صيفية في كروفورد، تكساس، عندما تلقى من نائب مدير وكالة المخابرات المركزية جون ماكلولين، الإحاطة الاستخباراتية اليومية مع تقرير بعنوان ”بن لادن مصمم على توجيه ضربات في الولايات المتحدة“.
 
خلفية التقرير
ويستحضر تحقيق نيوزويك كخلفية لتقرير المخابرات المركزية، أنه بعد الضربات الصاروخية الأمريكية على أفغانستان في عام 1998 كرد انتقامي على الهجمات المتزامنة على السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا، كان بن لادن قد أخبر بعض أتباعه أنه يريد الانتقام في واشنطن نفسها.
 
ونقلت الصحيفة أن المخابرات المصرية حصلت من أحد مخبريها أن ”بن لادن كان يخطط لاستغلال سهولة الوصول إلى الولايات المتحدة لشن هجوم إرهابي في داخلها“.
 
وأضافت أن ما فعله نائب مدير وكالة المخابرات المركزية جون ماكلولين يوم السادس من أغسطس هو أنه أحاط الرئيس بوش بالتحذيرات، لكن من دون جزم أو تحديد، فقد كان بوش سأل خبراءه في عدة مناسبات ”ما إذا كان أي تهديد يشير إلى الولايات المتحدة، ثم إن وكالة المخابرات المركزية كانت تعتقد أن التهديد بشن هجوم داخلي من قبل منظمة أسامة بن لادن لا يزال قائما وخطيرا“، كما يقول التقرير.

رفع السرية عن الوثيقة الاستخبارية
وتشير نيوزويك إلى وثيقة استخبارية رُفعت عنها السرية جزئيا، تقول إن ”التقارير السرية والحكومية الأجنبية والإعلامية تشير إلى أن بن لادن منذ عام 1997 أراد تنفيذ هجمات إرهابية في الولايات المتحدة. وألمح بن لادن في مقابلات تلفزيونية أمريكية في عامي 1997 و 1998 إلى أن أتباعه سيكررون ما فعله رمزي يوسف عام 1993 عندما هاجم المركز التجاري و“نقل القتال إلى أمريكا“.
 
وتضيف الوثيقة أنه بعد الضربات الصاروخية الأمريكية على أفغانستان في عام 1998 كرد انتقامي على الهجمات المتزامنة على السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا، حصلت المخابرات المصرية من أحد مخبريها على معلومة تفيد بأن الانتقام يريده بن لادن داخل الولايات المتحدة، مستخدما في ذلك سهولة دخولها من طرف أفراد تنظيم القاعدة.
 
ويضيف تحقيق نيوزويك أن الإحاطة المخابراتية للرئيس بوش يوم السادس من أغسطس 2001 كانت تتعلق بـ“إمكانية“ وقوع هجوم في الولايات المتحدة. لم تكن جزما قاطعا، بدليل أنها كانت البند السادس والثلاثين من الملخص الرئاسي اليومي المرفوع لإدارة بوش.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:56 | 2021-08-08 09:56
09:41 | 2021-08-08 09:41
09:27 | 2021-08-08 09:27
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
إيران توضح بعد رفع علم كردستان مكان علم العراق
20.2%
14:49 | 2021-08-06
إيران توضح بعد رفع علم كردستان مكان علم العراق
14:49 | 2021-08-06
التربية تكشف مصير امتحانات السادس اعدادي في حال فرض حظر شامل
18.75%
07:21 | 2021-08-07
التربية تكشف مصير امتحانات السادس اعدادي في حال فرض حظر شامل
07:21 | 2021-08-07
انخفاض إصابات كورونا وارتفاع حالات الشفاء.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
18.71%
09:00 | 2021-08-07
انخفاض إصابات كورونا وارتفاع حالات الشفاء.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
09:00 | 2021-08-07
مستشار الصدر يحسم قرار الانسحاب من الانتخابات
14.99%
11:17 | 2021-08-06
مستشار الصدر يحسم قرار الانسحاب من الانتخابات
11:17 | 2021-08-06
التربية تبين آلية دوام العام المقبل وتصدر توجيها لكوادرها
13.84%
15:19 | 2021-08-06
التربية تبين آلية دوام العام المقبل وتصدر توجيها لكوادرها
15:19 | 2021-08-06
وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز بعد صراع مع كورونا
13.51%
06:20 | 2021-08-07
وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز بعد صراع مع كورونا
06:20 | 2021-08-07
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.