جريمة تهز دولة عربية.. رجل يقتل زوجته بطريقة بشعة

أثارت جريمة قتل الشابة روان الغامدي الرأي العام في السعودية، والتي قُتلت على يد زوجها في مدينة الطائف بمنطقة مكة المكرمة غربي المملكة، بعد مرور أسبوع فقط على زواجهما.

وكشفت الشرطة السعودية كواليس الجريمة التي هزت البلاد، وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة إن السلطات الأمنية تلقت الأربعاء الماضي بلاغا بإنزال شخص امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة وهروب الجاني بعد التأكد من وفاة الضحية.

#شرطة_منطقة_مكة:

القبض على رجل قام بضرب زوجته ودهسها بالسيارة مما أدى إلى وفاتها.

.. تم ايقافه واتخاذ كافة الاجراءات النظامية بحقه تمهيدًا لاحالته لفرع #النيابة_العامة pic.twitter.com/9btt6DB8iL — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) August 7, 2021

وأشارت شرطة مكة في بيان لها، إلى أنها تمكنت من تحديد هوية الجاني وإلقاء القبض عليه، وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من عمره.

وأكدت التحريات أن الضحية (روان الغامدي)، هي زوجة الجاني الذي تم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقيات، فيما لم يُعرف بعد سبب إقدامه على جريمته".