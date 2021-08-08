دولة أوروبية تسجل أكثر من 27 ألف إصابة بكورونا

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة ستة ملايين و69681 إصابة مؤكدة، منها 130320 حالة وفاة.وكانت البيانات قد أظهرت أمس أن 46 مليونا و997495 شخصا حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من كورونا في حين حصل 39 مليونا و210356 على الجرعتين.جدير بالذكر أن حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا في بريطانيا تخطت يوم السبت ولأول مرة منذ نحو خمسة أشهر عتبة الـ100 حالة.