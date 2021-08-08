تقرير: بريطانيا أرسلت قوة لليمن بحثاً عن منفذي الهجوم على ميرسر ستريت

وذكر موقع Express البريطاني اليوم الأحد أن مجموعة تضم 40 من عناصر القوة الجوية الخاصة (SAS) وصلت أمس إلى مطار الغيضة في محافظة المهرة شرق اليمن، حيث يساعدهم موظفون محليون متعاونون مع وزارة الخارجية البريطانية ومطلعون على الوضع في المنطقة على ملاحقة "المرتزقة من جماعة الحوثيين المسؤولين" عن الهجوم.ولفت التقرير إلى أن هذه القوة تضم أيضا وحدة مختصة بالمعدات الإلكترونية بإمكانها قطع اتصالات.وأشار الموقع إلى أن قوة SAS تتعاون مع قوة عمليات خاصة أمريكية منتشرة في المنطقة للمساعدة في تدريب وحدة نخبة من قوات "الكوماندوز" ضمن الجيش السعودي.وأكد الموقع وجود مخاوف من أن طهران سلمت إلى الحوثيين الطائرة المسيرة التي هاجمت "ميرسر ستريت"، موضحا أن الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية يعتقدون أن الطائرة بعيدة المدى أطلقت من شرق اليمن.وخلف الهجوم على "ميرسر ستريت" قتيلين أحدهما مواطن بريطانيا والثاني مواطن روماني.وحملت بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل ورومانيا إيران المسؤولية عن الهجوم، غير أن طهران رفضت قطعيا هذه الاتهامات.