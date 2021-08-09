فاوتشي يحذّر من ظهور متحور أشرس من دلتا!

وكان مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية أشار إلى موافقة نهائية محتملة على لقاحات رئيسية من جانب إدارة الغذاء والعقاقير الفيدرالية هذا الشهر، الأمر الذي قال بعض المشككين إنهم يحتاجون إلى سماعه.وقال فاوتشي لبرنامج "ميت ذي برس"على قناة "إن بي سي": "آمل أن يحصل ذلك في أغسطس".ونبه اختصاصي الأمراض المعدية إلى أن الفشل في السيطرة على المتحوّرة دلتا من شأنه أن يزيد فرص ظهور متحوّرة أخرى "قد تكون أكثر إثارة للمشاكل من دلتا".ومع تسجيل الولايات المتحدة أعلى حصيلة يومية من الإصابات بكوفيد-19 في 6 أشهر، حذر مدير المعاهد الوطنية للصحة، الأحد، من أن البلاد "تفشل" في مكافحة الجائحة.وقال فرانسيس كولنز في برنامج "ذيس ويك" عبر شبكة "إيه بي سي"، "لم يكن ينبغي أن نصل إلى المكان الذي وصلنا إليه"، مضيفاً: "في هذا الصدد، نعم، نحن نفشل".وأدى الانتشار الحاد للإصابات بالمتحورة دلتا من كوفيد-19 إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات اليومية الجديدة إلى 118 ألفا، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ فبراير.كذلك، ارتفع عدد الوفيات بنسبة 89% خلال الأسبوعين الماضيين، رغم انخفاضها بشكل طفيف في بقية أنحاء العالم. كما أن مستشفيات الأطفال في الولايات الأميركية مثل فلوريدا "مثقلة" فيما يتأثر الشباب بشكل متزايد.