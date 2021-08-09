باستثناء موقعين.. تركيا تعلن السيطرة على حرائق الغابات

وقال باكدميرلي في تغريدة له عبر تويتر، إنه " لم تتم السيطرة بعد على حريقي ميلاس وكويجاغيز بولاية موغلا بغرب البلاد".وأثنى الوزير على الجهود التي يبذلها رجال الإطفاء براَ وجوا للسيطرة على الحريقين.وطالت حرائق الغابات عدة ولايات بجنوب وجنوب غرب تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، منذ 28 يوليو/تموز الماضي، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.