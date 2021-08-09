الرئيس الفرنسي يدعو طهران للعودة الى مفاوضاف فيينا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إيران خلال مشاورات أجراها مع الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، إلى "وضع حد من دون تأخير لكل الأنشطة النووية التي تواصلها في انتهاك" لاتفاق 2015 النووي مع القوى الكبرى، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
وكذلك، دعا الرئيس الفرنسي طهران إلى "أن تستأنف سريعا المفاوضات في فيينا بهدف إنهائها"، الأمر الذي رد عليه الرئيس الإيراني أن هذه المفاوضات يجب أن تضمن "حقوق طهران"، وفق الرئاسة الإيرانية.
وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة أن تحفظ المفاوضات بشأن الاتفاق النووي "حقوق" الجمهورية الإسلامية.
ونقل بيان الرئاسة أن رئيسي شدد في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، على أنه "في أي تفاوض، يجب أن يتم حفظ حقوق الشعب الإيراني ومصالح أمتنا".