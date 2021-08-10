متحور "دلتا" يؤجج جائحة كورونا بأمريكا

تسبب متحور ”دلتا“ من فيروس كورونا المستجد، في زيادة عدد الإصابات في أمريكا، وسط تحذيرات من أن أسرّة المستشفيات في عدد من الولايات باتت ممتلئة تقريبا.

وقال حاكم ولاية آركنسو الأمريكية، إيسا هاتشينسون، إنه ”لم يعد بالولاية سوى ثمانية أسرّة فقط في وحدات الرعاية المركزة“، في الوقت الذي رفع فيه انتشار السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد دلتا أعداد المصابين داخل المستشفيات وخارجها بالولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ ستة أشهر.

وفي تكساس المجاورة، طلب الحاكم جريج أبوت من المستشفيات تأجيل العمليات الجراحية غير الطارئة مع انتشار السلالة المتحورة السريع في أجزاء واسعة من البلاد، منها الكثير من الولايات الجنوبية التي تواجه معدلات تطعيم متدنية ضد الفيروس.

وعلى مستوى البلاد، بلغ متوسط عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 100 ألف لثلاثة أيام على التوالي، بزيادة 35% عن الأسبوع السابق، وفقا لإحصاء وكالة ”رويترز“ المستند لبيانات الصحة المعلنة.

وسجلت لويزيانا وفلوريدا وآركنسو أغلب الحالات الجديدة في الأسبوع الأخير.

وزاد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين يعالَجون في المستشفيات 40%، في حين ارتفعت أعداد الوفيات 18% على مستوى البلاد في الأسبوع المنصرم.

وكتب إيسا هاتشينسون حاكم آركنسو على موقع ”تويتر“: ”شهدنا في يوم واحد أكبر زيادة في الإصابات التي تتطلب العلاج بالمستشفى.. لا تتوافر الآن سوى ثمانية أسرّة بوحدات الرعاية المركزة في الولاية“.

وحث هاتشينسون سكان ولاية آركنسو على تلقي التطعيم ضد الفيروس، وهو ما يتردد فيه كثيرون في ولايته لأسباب من ضمنها انتشار معلومات مغلوطة عن اللقاحات.

أما أبوت، الذي أصدر في شهر مايو/ أيار الماضي أمرا يحظر على الإدارات المحلية إلزام السكان بوضع الكمامات، فقد قال أمس الاثنين إنه سيزيد من عدد الوحدات الطبية في تكساس، حيث يمكن حقن مرضى كوفيد بأجسام مضادة.

وسجلت فلوريدا رقما قياسيا جديدا في ما يتعلق بعدد الإصابات اليومية، إذ رصدت 28317 حالة يوم الأحد وفقا لبيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبلغت معدلات العلاج بالمستشفيات في فلوريدا مستويات قياسية لليوم الثامن على التوالي وفقا لتحليل وكالة ”رويترز“.

ويزداد في أنحاء البلاد عدد الأطفال الذين تستلزم حالتهم العلاج بالمستشفى، في اتجاه يعزوه خبراء الصحة للسلالة المتحورة دلتا التي من المرجح أنها تصيب الصغار أكثر من السلالة الأصلية ألفا.