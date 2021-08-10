تركيا تحبط أكبر عملية تهريب آثار في تاريخها

وبحسب ما نقلته الوكالة الرسمية التركية (الأناضول)، ألقت السلطات الأمنية القبض على 93 مشتبها فيه، ضالعين في محاولة تهريب آثار في 30 ولاية.وضبطت السلطات خلال العملية التي شملت 91 منزلا و17 مكان عمل، 13398 قطعة أثرية في منازل وسيارات وأماكن عمل المشتبه فيهم.وفي سياق متصل، نقلت الوكالة التركية عن مصادر أمنية أنه تم ضبط 4 آلاف قطعة أثرية بعد عامين من التحقيقات شملت أيضا بلغاريا وكرواتيا وصربيا، وأنه تم إدراج 52 قطعة أثرية مهربة في 9 دور مزادات علنية في أوروبا والولايات المتحدة.