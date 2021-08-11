بالفيديو.. لحظة إنقاذ شخص على وشك الغرق في الصين

“If I had been 5 seconds late, he would have been washed away:” a man saved a motorcyclist from flash floods in China. pic.twitter.com/tLIuXOISz7 — South China Morning Post (@SCMPNews) August 10, 2021

تتسب قوة مياه الفيضانات في تدمير المنازل وانهيار الطرقات وغرق السيارات، بينما يكون من الصعب انتشال البشر إذا جرفتهم تيارات المياه القوية، في الصين.يظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية لحظات فارقة تمكن خلالها أحد الأشخاص من إنقاذ آخر قبل ثوان معدودة من سقوطه في مياه الفيضانات.ويظهر مقطع الفيديو شخصا عالقا على متن دراجة نارية على حافة أحد مجاري الفيضانات في الصين، وهو يقاوم قوة سحب المياه.وبحسب الفيديو أقدم شخص آخر على سحب الرجل، قبل لحظات من سقوط دراجته بصورة كاملة داخل المياه، التي سحبتها بعيدا، بينما تم إنقاذ قائدها وسحبه بعيدا عن حافة الفيضان.