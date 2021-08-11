افغانستان: المئات من عناصر الامن يستسلمون لطالبان في مطار احدى الولايات

وقال عضو مجلس ولاية قندوز عمر الدين والي، ان "مئات من الجنود ورجال الشرطة وعناصر من قوات المقاومة ممن كانوا متمركزين في المطار، استسلموا هذا الصباح، لحركة طالبان مع كل عتادهم".وباتت حركة طالبان تسيطر على 9 من أصل 34 خلال ستة أيام، في ضوء المعارك المحتدمة مع القوات الأفغانية.وبحسب وكالة أسوشيتيد برس، أدى سقوط عاصمتي ولايتي بدخشان وبغلان بشمال شرق البلاد، وولاية فراه في الغرب ليرتفع العدد إلى 9 عواصم ولايات.في حين لم تتعرض كابول لتهديد مباشر في ظل هذا التقدم، إلا أن هجوم طالبان يواصل الضغط على قوات الأمن الأفغانية التي تقاتل المسلحين بمفردها، الآن إلى حد كبير.