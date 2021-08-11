وفاة حكم دولي عربي بعد صراع مع المرض

توفي الحكم الدولي السعودي، معجب الدوسري، اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض لمدة عامين، بعد أربعة عقود من العطاء في ملاعب المملكة.

وأعلن سلطان الدوسري، نجل الحكم الدولي والمحلل التحكيمي، عبر حسابه الرسمي "تويتر"، عن وفاة والده، وكتب: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله والدي معجب بن إبراهيم الدوسري، بعد صراع سنتين مع المرض". #وفاة_معجب_الدوسري



بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله والدي معجب بن ابراهيم الدوسري،

بعد صراع سنتين مع المرض.

أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا اليه راجعون pic.twitter.com/ScNmN62PmA — سلطان معجب الدوسري (@Ssultannnnn) August 11, 2021

وتابع: "أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته... إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما قام العديد من الرياضيين والإعلاميين ببالغ الحزن بنعي الفقيد معجب الدوسري، الذي ترك بصمة خاصة في تاريخ التحكيم السعودي. وتابع: "أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته... إنا لله وإنا إليه راجعون".كما قام العديد من الرياضيين والإعلاميين ببالغ الحزن بنعي الفقيد معجب الدوسري، الذي ترك بصمة خاصة في تاريخ التحكيم السعودي.

