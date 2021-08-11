تقدر بـ100 مليون دولار.. واشنطن تقدم مساعدات إنسانية إلى بيروت

ستقوم هذه المساعدات التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأميركية بمساعدة المتضررين من وباء كوفيد-19 وآثاره الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة على الشعب اللبناني، كما يدعم التمويل أيضا اللاجئين السوريين في لبنان.وتقوم الولايات المتحدة، من خلال التمويل البالغ 41 مليون دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتوفير المساعدات الغذائية المطلوبة بشكل عاجل والرعاية الصحية والحماية والدعم لناحية المياه والصرف الصحي للمجتمعات، بما في ذلك المتضررة من وباء كوفيد-19.ويشمل هذا التمويل المساعدات الغذائية لنحو 400 ألف مستفيد لبناني ضعيف، ويضاف إلى التمويل الذي تقدمه وزارة الخارجية الأميركية، ليصل إجمالي المساعدات الإنسانية الأميركية للبنان إلى أكثر من 372 مليون دولار في السنة المالية 2021.وتعتبر واشنطن هذه المساعدة استجابة لوباء كوفيد-19 والآثار الإنسانية لانفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020 وأزمة اللاجئين السوريين المستمرة.