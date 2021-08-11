من ثلاث كلمات.. رسالة غامضة من ترامب

وكتب ترامب في رسالته: "المتنمرون لا يقاتلون أبدا"، دون أن يقدم أي توضيح.وقد أرسل ترامب مؤخرا سلسلة من الرسائل من خلال لجنة العمل السياسي Save America الخاصة به للتعبير عن آرائه فيما يتعلق بأفعال السياسيين.وأعرب الرئيس السابق عن غضبه من مشروع قانون البنية التحتية الأخير، والذي تم تمريره بدعم من بعض المشرعين الجمهوريين، حيث هاجم علنا السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي ميتش ماكونيل لعدم العمل معه على مشروع قانون خاص به خلال فترة ولايته.