بقوة 4 درجات.. زلزال يضرب جنوب ايران

وقالت وكالة أنباء "فارس" أن "زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر هز حوالي الساعة 20:48 ميناء جارك في غرب محافظة هرمزكان وداخل منطقة مدينة بندر لنكة".ووقعت الهزة على عمق 9 كيلومترات وعلى بعد 18 كيلومترا عن ميناء جارك و19 كيلومترا عن بلدة جناح و27 كيلومترا عن بلدة كوخرد غرب محافظة هرمزكان.وقال مهرداد حسن زاده، مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزكان: "إننا نقوم بتقييم الأضرار التي سببها الزلزال، لكن الدراسات الأولية تظهر أن الزلزال الذي شعر به سكان المناطق المجاورة لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية".