سيول تضرب دولة مجاورة للعراق وتجرف كل ما في طريقها (فيديو)

قالت إدارة الطوارئ والكوارث، اليوم الخميس، إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم في سيول اجتاحت قسطموني في منطقة البحر الأسود في تركيا فضلا عن اعتبار واحد في عداد المفقودين.

كما حدثت سيول في إقليمي بارتين وسينوب في منطقة البحر الأسود. وذكرت قناة "تي.آر.تي خبر" الرسمية، أمس الأربعاء، أن شخصا توفي بعد إصابته بأزمة قلبية وسط السيول في بارتين.

BREAKING - Massive flood strikes Turkey's black sea region. Moment of the floodwater causing destruction captured https://t.co/Ippqn2OeDE pic.twitter.com/1SDVP6URTN — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 11, 2021

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث أن إجلاء السكان من المناطق المتضررة بطائرات هليكوبتر مستمر، مضيفة أن بعض الطرق مغلقة بسبب تضرر أو انهيار جسور. وفقا لـ"رويترز".

وأظهرت مقاطع بثها التلفزيون أن السيول جرفت عشرات السيارات وأكواما من الحطام في الشوارع. وقالت إدارة الطوارئ إن الأمطار الغزيرة ستخف شدتها في المنطقة غدا الجمعة، وفقا لبيانات من هيئة الأرصاد الجوية.

وتكافح تركيا أيضا حرائق غابات مستعرة أتت على مساحات شاسعة من الغابات على طول الساحل الجنوبي للبلاد في الأسبوعين الماضيين.