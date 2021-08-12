سقوط عدد من القتلى في اطلاق نار بجنوب غرب انجلترا

وأفادت صحيفة "تليغراف" البريطانية بوجود أنباء عن مقتل المشتبه به في إطلاق النار في بليموث.وكتبت وزيرة الداخلية بريتي باتيل على "تويتر": "الحادث في بليموث صادم.. لقد تحدثت لرئيس الشرطة وقدمت دعمي الكامل".وتابعت: "أحث الجميع على التزام الهدوء واتباع تعليمات الشرطة والسماح لخدمات الطوارئ بمتابعة وظائفها".وقالت خدمة الإسعاف الجنوبية الغربية إن "فرق الاستجابة (HART) وسيارات الإسعاف والعديد من الأطباء وكبار المسعفين وصلوا إلى مكان الحادث في الساعة 6.12 مساء".