الصين ترفض دعوة منظمة الصحة العالمية لاجراء تحقيق جديد بشأن كورونا

وقال ما تشاوتشو نائب وزير الخارجية الصيني:"نعارض تسييس البحث عن الأصول والتخلي عن التقرير المشترك"، بين الصين ومنظمة الصحة العالمية الذي نُشر بعد زيارة الخبراء الدوليين في يناير إلى ووهان.وأضاف:"نحن ندعم بحثاً يعتمد على العلم".وكانت حثت منظمة الصحة العالمية الصين، أمس الخميس، على تعزيز تبادل بيانات الإصابات الأولى بفيروس كورونا من أجل التقدم في التحقيق حول منشأ الوباء.وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان بشأن المضي قدما في التحقيق:"ستشمل المراحل التالية من الدراسات فحوصًا إضافية للبيانات الأولية للإصابات المبكرة وللأمصال من الحالات المبكرة المحتملة في عام 2019".وتابعت "مشاركة البيانات الأولية وإعطاء الإذن بإعادة اختبار العينات لا يختلف عما نشجع جميع البلدان، بما في ذلك الصين، على دعمه حتى نتقدم في دراسات المنشأ بسرعة ونجاعة".