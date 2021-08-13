بعد قندهار.. طالبان تسيطر على عاصمة إقليم هلمند (فيديو)

ونقلت ”رويترز“ عن مسؤول في الشرطة الأفغانية طلب عدم الكشف عن اسمه قوله، إن ”مسؤولي الحكومة وكبار مسؤولي القوات المسلحة غادروا آخر معقل للحكومة في البلدة في طائرة هليكوبتر قرب منتصف الليلة الماضية“.وأضاف المسؤول: ”استسلم حوالي 200 من أفراد قوات الدفاع والأمن الوطني الذين بقوا في مجمع الحاكم، لطالبان بعد تدخل شيوخ القبائل“.إلى ذلك، أفاد مسؤول محلي أن مقاتلي حركة طالبان انتزعوا السيطرة على معظم أنحاء مدينة هرات، ثالث أكبر مدينة في أفغانستان.وقال غلام حبيب هاشيمو لـ“رويترز“ إن ”القوات الحكومية تسيطر فقط على المطار ومعسكر للجيش في المدينة التي يقطنها نحو 600 ألف نسمة، قرب الحدود مع إيران“.وأضاف أن ”العائلات إما غادرت أو تختبئ في منازلها“.