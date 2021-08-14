Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
تقرير إسباني يكشف تطوراً جديداً بشأن انتقال ميسي إلى سان جيرمان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

أفغانستان.. نزوح عشرات الآلاف مع اقتراب طالبان من كابل

دوليات

2021-08-14 | 02:17
أفغانستان.. نزوح عشرات الآلاف مع اقتراب طالبان من كابل
868 مشاهدة

بينما يتقدم مسلحو حركة طالبان الذين باتوا على مقربة من السيطرة على العاصمة كابل، يجد عشرات الآلاف في أفغانستان أنفسهم مجبرين على ترك منازلهم والنزوح نحو المجهول.

ومع تفاقم الأزمة الأمنية بعودة المعارك بين القوات الأفغانية ومسلحي طالبان، دعت الأمم المتحدة جيران أفغانستان إلى إبقاء الحدود مفتوحة للاجئين الفارين من البلاد، الذين يزيدون حدة كارثة نزوح يعانيها البلد بالفعل.

وبين عشية وضحاها، بات عشرات الآلاف بين خيارين أحلاهما مر، فإما أن تتعرض حياتهم وحياة عائلاتهم إلى الخطر داخل بيوتهم، أو ينزحوا إلى أماكن من دون مأوى لكنها أقل خطرا.

وخلال الأيام القليلة الماضية، نزح الآلاف بالفعل إلى كابل بعد اتساع رقعة سيطرة طالبان، لكن العاصمة قد لا تكون المستقر الأخير لهم، لأنها حسب تقارير صحفية باتت قريبة من السقوط في يد الحركة المتشددة.

ويقول نازح من محافظة بلخ: "انظر إلى وضع أطفالي هنا. إنهم ينامون على الحصير لمدة يومين تقريبا. لا أحد يساعدنا لتوفير الماء أو الطعام أو مكان للنوم".

وحققت طالبان تقدما كبيرا مع استئناف هجماتها، بمجرد أن أعلنت الولايات المتحدة انسحابها الكامل من البلاد.

وشهدت الأيام الماضية تقدما سريعا لمسلحي الحركة مع سيطرتهم على عدد كبير من عواصم الولايات.

ومنذ عودة عمليات طالبان، تسيطر حالة من القلق والخوف على الأفغان، فقد نزح منذ بداية العام الجاري نحو 330 ألف مواطن.

ومثل كثير من السكان، تُحمل السيدة فريدة التي نزحت مع أسرتها من قندوز إلى العاصمة، المسؤولية للحكومة الأفغانية.

وتقول النازحة: "بدأت الكارثة عندما غادر الأميركيون البلاد. أنا لا ألوم على الأميركيين لكن الرئيس الأفغاني هو من يتحمل المسؤولية".

ونتيجة للتطورات الميدانية، حذرت الأمم المتحدة من أن أفغانستان على شفا أزمة إنسانية كبيرة أخرى، كما دعت البلدان المجاورة إلى إبقاء الحدود مفتوحة لاستقبال اللاجئين الفارين.

والجمعة باتت حركة طالبان على مشارف كابل تقريبا، مواصلة تقدمها في أفغانستان من حيث ستجلي كل من الولايات المتحدة وبريطانيا مواطنيها ودبلوماسييها على وجه السرعة.

وسيطرت الحركة الجمعة على مدينة بولي علم عاصمة ولاية لوغار، الواقعة على بعد 50 كيلومترا فقط جنوب كابل، وباتت تسيطر على حوالى نصف عواصم الولايات الأفغانية، وقد سقطت جميعها في أقل من 8 أيام.

وأتى ذلك بعدما سيطر المسلحون الجمعة على لشكركاه عاصمة ولاية هلمند في جنوب البلاد، بعد ساعات قليلة على سقوط قندهار ثاني مدن البلاد، على بعد 150 كيلومترا إلى الشرق منها.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، أن كابل لا تواجه على ما يبدو "خطرا وشيكا" رغم التقدم السريع لمقاتلي طالبان.

كما تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ"عدم إدارة الظهر لأفغانستان"، داعيا الدول الغربية إلى العمل مع كابل لتجنب "أن تصبح البلاد مجددا تربة خصبة للإرهاب".

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن الحلف سيدعم الحكومة الأفغانية "قدر الإمكان" وسيعمل على "تكييف" وجوده الدبلوماسي.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:24 | 2021-08-14 07:24
06:45 | 2021-08-14 06:45
06:38 | 2021-08-14 06:38
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
هيفاء وهبي تثير ضجة في جلسة تصوير بملابس النوم!
25.49%
08:14 | 2021-08-12
هيفاء وهبي تثير ضجة في جلسة تصوير بملابس النوم!
08:14 | 2021-08-12
الصحة توضح بشأن فرض حظر التجوال
19.72%
16:53 | 2021-08-13
الصحة توضح بشأن فرض حظر التجوال
16:53 | 2021-08-13
بيان من مصرف حكومي بشأن قروض السكن للمواطنين والموظفين
14.56%
02:41 | 2021-08-13
بيان من مصرف حكومي بشأن قروض السكن للمواطنين والموظفين
02:41 | 2021-08-13
الفيفا يعلن تصنيف المنتخبات.. هذا مركز العراق عربياً وعالمياً
13.81%
09:33 | 2021-08-12
الفيفا يعلن تصنيف المنتخبات.. هذا مركز العراق عربياً وعالمياً
09:33 | 2021-08-12
ارتفاع جديد في الإصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
13.31%
09:02 | 2021-08-12
ارتفاع جديد في الإصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
09:02 | 2021-08-12
وفاة فنان مصري بعد صراع مع المرض
13.11%
03:52 | 2021-08-13
وفاة فنان مصري بعد صراع مع المرض
03:52 | 2021-08-13
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.