طالبان تهاجم مدينة مزار شريف وتسيطر على محطة اذاعية في قندهار

وتعد مزار شريف رابع أكبر مدن أفغانستان، وهي عاصمة ولاية بلخ، ويعيش بها أكثر من نصف مليون شخص.وقال المتحدث باسم حاكم الولاية منير أحمد فرهاد، إن طالبان هاجمت المدينة من اتجاهات عدة ، مما أدى إلى اندلاع قتال عنيف على مشارفها، فيما لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية.ومن جهة أخرى، سيطرت الحركة على محطة إذاعية في قندهار، السبت، في هجوم سريع أثار مخاوف من استيلاء كامل على السلطة قبل أقل من 3 أسابيع من موعد سحب الولايات المتحدة لقواتها الأخيرة.وأصدرت طالبان مقطعا مصورا أعلن فيه متمرد لم يذكر اسمه، استيلاءه على محطة الإذاعة الرئيسية في المدينة، التي أعيدت تسميتها بـ"صوت الشريعة".وقال إن جميع الموظفين كانوا حاضرين وسيقومون ببث الأخبار والتحليلات السياسية وتلاوات القرآن الكريم.ولم يتضح ما إذا كانت طالبان قد طردت الموظفين السابقين أو سمحت لهم بالعودة إلى العمل.وسيطرت طالبان على جزء كبير من شمال وغرب وجنوب أفغانستان في الأسابيع الأخيرة، تاركة الحكومة المدعومة من الغرب تسيطر على عدد قليل من الأقاليم في الوسط والشرق.وحسب تقارير صحفية، فإن مسلحي طالبان باتوا قريبين من العاصمة كابل، مما يهدد بسقوطها بيد الحركة المتطرفة.وأثار انسحاب القوات الأجنبية والتراجع السريع للقوات الأفغانية، مخاوف من عودة طالبان إلى السلطة، أو انزلاق البلاد في حرب أهلية.ووصلت أول مجموعة من قوات المارينز أو مشاة البحرية الأميركية من كتيبة قوامها 3 آلاف جندي، للمساعدة في إخلاء سفارة الولايات المتحدة جزئيا، ومن المقرر أن يصل الباقون بحلول الأحد.وأثار انتشارهم تساؤلات حول ما إذا كانت الإدارة ستفي بالموعد النهائي للانسحاب في 31 آب / أغسطس الجاري.