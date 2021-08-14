فيديو توضيحي يكشف عن عدد اللاجئين في العالم ومن أين يأتون

وقال التقرير إن ميانمار حلت في المرتبة الرابعة، حيث هناك 1.1 مليون لاجئ من الروهينغا التي تعد أكبر مجموعة من اللاجئين في البلاد.وفي المرتبة الثالثة حلت جنوب السودان بـ 2.2 مليون لاجئ.وتعتبر أزمة اللاجئين في جنوب السودان، أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا، حيث تستضيف أوغندا السودان إثيوبيا وكينيا، 95% من لاجئي هذا البلد.أما في المرتبة الثانية فقد حلت أفغانستان بـ 2.6 مليون لاجئ.فعلى الرغم من عودة بعض الأفغان إلى وطنهم إلا أن عدد الأشخاص الذين بقوا في المنفى لا زال هائلا، وفق تقرير الأمم المتحدة.وحلت سوريا في المرتبة الأولى بـ6.7 مليون لاجئ، حيث كانت سوريا المصدر الرئيسي للاجئين منذ العام 2014.وأفاد التقرير أن ما يقارب من 80% من اللاجئين السوريين يعيشون في الدول المجاورة لسوريا.من جهة أخرى، تساءلت مفوضية اللاجئين عن فنزويلا، مشيرة إلى أن هناك 5.6 مليون فنزويلي خارج بلادهم، لكن العديد منهم لم يقوموا بتسجيل أنفسهم كلاجئين أو طالبي لجوء، وهم يشكلون ثاني أكبر مجموعة من الأشخاص النازحين خارج حدود بلادهم على مستوى العالم.