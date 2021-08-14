دولة أوروبية تجلي دبلوماسييها من العاصمة الأفغانية

وقال وزير الخارجية التشيكي، ياكوب كولهانيك، في مؤتمر صحافي بالعاصمة براغ اليوم السبت، "الوضع في أفغانستان يتدهور، واضطررت لاتخاذ قرار بنقل دبلوماسيينا إلى مطار كابل الدولي بناء على نصيحة سفيرنا، ومعلومات حصلنا عليها من حلفائنا".يأتي ذلك فيما أعلنت عدد من الدول الأوروبية إجلاء مواطنيها ودبلوماسييها من أفغانستان، تزامنا مع الانتصارات العسكرية التي تحرزها حركة طالبان ضد الحكومة الأفغانية مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.