"طالبان" تسيطر على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان

وافادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين أفغان في جلال آباد، انه "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي لأن الحاكم استسلم لطالبان"، مبينا ان "السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".وقال مسؤول أمني آخر في المدينة إن "طالبان" وافقت على منح ممر آمن لمسؤولي الحكومة وقوات الأمن أثناء مغادرتهم جلال آباد.وأضاف أن قرار الاستسلام اتخذ لتفادي "سقوط ضحايا ودمار".وأدى استيلاء مقاتلي "طالبان" على جلال آباد إلى محاصرتهم العاصمة كابل عمليا.وبعد سقوط مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان في أيدي "طالبان" أمس السبت، أشارت بعض التقارير إلى أن الحركة باتت تسيطر على 90% من البلاد.