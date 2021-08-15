واشنطن تبدأ باجلاء موظفي سفارتها في كابل

وقال مسؤولان أمريكيان، إن "الولايات المتحدة بدأت في إجلاء دبلوماسيين من سفارتها في كابل".وبين مسؤول آخر، ان "هناك مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن، وان غالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. السفارة مستمرة في العمل".وكان الرئيس الأميركي جو بايدن رفع أمس السبت عديد القوات الأميركية المرسلة إلى أفغانستان للمشاركة في إجلاء طاقم السفارة ومدنيين أفغان.وحذر بايدن حركة طالبان، التي تواصل زحفها على العاصمة كابل من عرقلة هذه المهمة، وفقا لفرانس برس.وقال بايدن إنه بعدما أجرى استشارات مع فريقه للأمن القومي قرر إرسال "نحو 5000" جندي أميركي، أي أكثر بألفين من العدد المقرر.وأوضح الرئيس الأميركي أن هؤلاء الجنود سينتشرون في أفغانستان لتنظيم الإجلاء وإنهاء المهمة الأميركية بعد 20 عاما من العمليات الميدانية.وحذّر طالبان قائلا إن أي عمل "يعرّض الموظفين الأميركيين ومهمتنا للخطر سيواجه برد عسكري أميركي سريع وقوي"، بحسب فرانس برس.وجاءت تصريحات بايدن بعدما سيطر المتمردون على مزار شريف، كبرى مدن الشمال الأفغاني وقبل سيطرتهم على مدينة جلال آباد.