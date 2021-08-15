"التنانين" لإجلاء الناس بسبب الفيضانات في روسيا (فيديو)

لجأت السلطات في مدينة أنابا الروسية إلى استخدام جميع الوسائل لإجلاء المواطنين إلى أماكن آمنة إثر الفيضانات التي ضربت المنطقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لجوء السلطات إلى استخدام التنانين القابلة للنفخ لإجلاء الناس من المناطق التي غمرتها الفيضانات، والتي تستخدم عادة للترفيه عن السياح في البحر.

وتُظهر اللقطات كيف يجلس أشخاص على تنين أحمر مع أغراضهم الشخصية، في محاولة لإجلائهم إلى مناطق آمنة.

هذا وشهدت شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنادار في روسيا فيضانات أدت إلى غرق عدد من الشوارع بالمياه وتأثر بعض المباني.

وضربت الأمطار الغزيرة شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنادار، ومناطق كيرتش وأنابا ونوفوروسيسك وإيسكي وتمريوك وسلافيانسكي.