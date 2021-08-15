وزير الداخلية الأفغاني: طالبان تبدأ اقتحام كابل من جميع الجهات

وقبل ذلك ، أعلنت حركة طالبان السيطرة على مقاطعة باغرام بولاية بروان شمال شرقي العاصمة كابل، بعد ساعات قليلة من سيطرتها على عاصمة ولاية ميدان وردك غربي كابل، والحدود الأفغانية الباكستانية ومدينة جلال آباد.وفي الأثناء، قالت مصادر إن أجواء من الهلع يعشيها الناس في كابل مع تقدم طالبان باتجاه المدينة.يأتي هذا فيما باتت الحدود الأفغانية الباكستانية تحت سيطرة طالبان، بينما أغلقت باكستان معبر تورخام الحدودي مع أفغانستان.