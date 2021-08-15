مسؤول أميركي: طلبنا من حركة "طالبان" عدم دخول كابل حتى إجلاء رعايانا

وقال المسؤول الأميركي، أن "الأعضاء الأساسيين في البعثة الدبلوماسية الأميركية يعملون من مطار كابل"، مشيراً إلى أن "أقل من 50 من موظفي السفارة الأميركية سيبقون في كابل في الوقت الحالي، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".يأتي ذلك، في وقت أوصت فيه السفارة الأميركية السفارات الأجنبية في كابل بالعمل بطاقم محدود من أماكن مناسبة، في ظل استمرار المعارك وخطر اندلاع العنف في أية لحظة.وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم، أن الحركة بدأت الدخول إلى العاصمة كابل من جميع الاتجاهات، فيما أعلنت طالبان في بيان عدم نيتها دخول كابل بالقوة.