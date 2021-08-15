الخارجية الروسية عن احداث افغانستان: العالم يراقب بفزع نتيجة تجربة اخرى لواشنطن

وأضافت زاخاروفا، في تعليق على قناتها في تيليغرام: "ما يثير الدهشة ولكنه يبقى واقعا وحقيقة، هو أن أفغانستان تشهد مواجهة بين قوتين، وكلاهما نتيجة لعملية التفكير الأمريكية، العالم يراقب بهلع نتيجة تجربة تاريخية أخرى لواشنطن في تلك الدولة".في الأسابيع الأخيرة، تصاعد تدهور الوضع في أفغانستان، وازدادت وتيرة هجمات مسلحي طالبان على المدن الرئيسية في البلاد. ووسيطرت طالبان اليوم الأحد على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان، ووقعت تحت سيطرتها غالبية المدن الكبرى في البلاد، ويتواجد عناصرها في محيط العاصمة.