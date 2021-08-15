واشنطن: لم يعد من مصلحة الأمريكيين البقاء في أفغانستان

وشدد بلينكن على أن هدف تواجد الأمريكيين في أفغانستان كان يكمن في وقت الهجمات ضد الولايات المتحدة وإزالة خطر الإرهاب، قائلا إن واشنطن حققت هذا الهدف بنجاح.وتابع أنه "لم يعد من مصلحة الأمريكيين ببساطة" البقاء في أفغانستان، قائلا إن الوضع في كابل الآن "يختلف بشكل واضح عما كان في سايغون".ورجح بلينكن أن حركة "طالبان" التي استولت على أفغانستان بأكملها تقريبا خلال فترة قصيرة كانت ستشن هجومها حتى لو لم تسحب الولايات المتحدة قواتها من البلاد، مضيفا: "حقيقة الأمر هي أن القوات الأفغانية لم تستطع الدفاع عن بلدها".وأكد الوزير أن الولايات المتحدة نقلت طاقم سفارتها إلى مطار كابل، مشيرا إلى أن واشنطن تتخذ إجراءات من أجل ضمان أمن دبلوماسييها.