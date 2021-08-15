أفغانستان.. الرئيس يقبل الاستقالة ويغادر البلاد

وقال المصدر في القصر الرئاسي: "الرئيس أشرف غني وافق على الاستقالة، وقال إنه لا احتمالية لاندلاع القتال في كابول لأن طالبان لا ترغب في عنف عادي".وأضاف أيضا أن الأنباء حول التوافق على تعيين جلالي كرئيس لحكومة مؤقتة ووصول الملا عبد الغني برادر رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان المحظورة في روسيا "مجرد شائعات".كما لفت المصدر بالقصر الرئاسي إلى أن الأزمة الحالية سوف تنتهي "خلال يومين أو ثلاثة أيام".بدورها، أكدت مصادر إعلام أفغانية أن الرئيس غادر البلاد.