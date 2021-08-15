لبنان يعلن الحداد الوطني بعد حادثة عكار

وجاء في المذكرة: "تقفل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الثلاثاء 17 آب 2021 بعد فاجعة انفجار التليل عكار، وتنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، كما تعدل البرامح العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الفاجعة الأليمة، وتضامنا مع عائلات الشهداء الأبرار والجرحى وعائلاتهم".وكان الجيش اللبناني قال في بيان إنه "بتاريخ 15 أغسطس، قرابة الساعة الثانية فجرا، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار، كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين".