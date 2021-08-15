بعد اقتحام العاصمة.. إجلاء طواقم دبلوماسية من أفغانستان

ونُقل موظفو السفارة الأميركية في كابول "بشكل عاجل" إلى مطار العاصمة الأفغانية، الأحد، حيث تم إرسال الآلاف من القوات الأميركية.وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بحسب محطة "إيه بي سي" التلفزيونية: "ننقل الرجال والنساء من سفارتنا إلى المطار. هذا هو سبب إرسال الرئيس (الأميركي جو بايدن) قوات مسلحة"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.وبدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن طاقم السفارة في كابل سيعود إلى روما، الأحد.وأوضحت متحدثة باسم الوزارة، أن طائرة عسكرية ستغادر كابل الساعة 21.30 بالتوقيت المحلي، مضيفة أن معظم أفراد طاقم السفارة الإيطالية غادروا المبنى، السبت، وفي المطار حاليا.ورفضت المتحدثة الإفصاح عما إذا كان السفير سيكون ضمن من سيغادرون على متن رحلة الأحد، قائلة إنه "من السابق لأوانه" القول إن إيطاليا أغلقت سفارتها بالفعل، بحسب وكالة رويترز.من جانبه، نقل "راديو السويد" عن مصادر قولها، إن البلاد ستجلي كل موظفي سفارتها في العاصمة الأفغانية، الأحد.وعلى النقيض، ذكرت وكالة "تاس" للأنباء، الأحد، أن السفارة الروسية في كابل "لا ترى تهديدا" من التطورات التي تشهدها المدينة، و"لا ترى حاجة لإخلائها (سفارتها) في الوقت الحالي".وقالت السفارة الروسية: "الموقف في كابل متوتر بعض الشيء، لكن ليست هناك حرب دائرة في المدينة".كما أوضحت وزارة الخارجية الروسية، أنها "تراقب تطورات الأوضاع في أفغانستان، وتتواصل مع السفارة"، وفقا لما ذكرته وكالات أنباء روسية أخرى.يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير إعلامية، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني، غادر البلاد إلى طاجيكستان.