نصر الله: البلد لم يعد يحتمل ويجب أن تشكل حكومة

اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الأحد، أن البلد لم يعد يحتمل ويجب أن تشكل حكومة.

وقال نصر الله في كلمة له، إن "ما حصل في عكار محزن ومؤلم لكل إنسان والمطلوب التحقيق في ملابسات حادثة عكار".

وأضاف "نضع أنفسنا ومؤسساتنا وإمكاناتنا في حزب الله في خدمة أهلنا في عكار"، مشدداً بالقول "يجب أخذ العبرة مما جرى لمنع تكراره في أماكن أخرى".

ولفت الى أنه "بدل أن يتداعى المسؤولون السياسيون للملمة الجراح بدأ التراشق والشتائم والتوظيف السياسي"، معتبراً أن "الحادثة يجب أن تشكل عاملاً حاسماً للمعنيين من أجل تشكيل حكومة لأن البلد لم يعد يحمل".



وتابع أن "أول رسالة من دماء الشهداء وأهلهم هو أن تشكل حكومة خلال يومين أو 3 أيام"، مؤكداً أن "البلد لم يعد يحتمل لذا يجب أن تشكل حكومة وعلى الجميع التضحية، نحن في الانهيار والفوضى والأمر يمكن أن يتطور إلى فوضى شاملة".