مئات الافغان يتدافعون في المطار هربا من طالبان وقوات امريكية تستقبلهم بالرصاص (فيديو)

وتجمع مئات الأفغان في المطار في مسعى للخروج من البلاد بعد دخول مسلحي حركة "طالبان" العاصمة كابل أمس الأحد. ويتولى جنود أمريكيون مسؤولية المطار للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأمريكية ومدنيين آخرين.وقال مسؤول أميركي إن "قوات أميركية أطلقت النار في الهواء في مطار حامد كرازي الدولي في العاصمة كابل، لمنع مئات المدنيين من الوصول إلى مدرج الطائرات".