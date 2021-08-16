مئات الافغان يتدافعون في المطار هربا من طالبان وقوات امريكية تستقبلهم بالرصاص (فيديو)

اطلقت القوات الأمريكية النار لتفريق مواطنين افغان بمطار كابل، اليوم الاثنين، من اجل منعهم من الركض باتجاه المدرج لركوب طائرات عسكرية هربا من طالبان.
وتجمع مئات الأفغان في المطار في مسعى للخروج من البلاد بعد دخول مسلحي حركة "طالبان" العاصمة كابل أمس الأحد. ويتولى جنود أمريكيون مسؤولية المطار للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأمريكية ومدنيين آخرين.
وقال مسؤول أميركي إن "قوات أميركية أطلقت النار في الهواء في مطار حامد كرازي الدولي في العاصمة كابل، لمنع مئات المدنيين من الوصول إلى مدرج الطائرات".
وأكد المسؤول الأمريكي، أن "الرحلات الجوية العسكرية المنطلقة من كابل مخصصة فقط لنقل دبلوماسيين وموظفين أجانب وموظفين محليين بالسفارات".