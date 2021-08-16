الصين تؤكد أن سفارتها في افغانستان تعمل بشكل طبيعي

وقالت المتحدثة، أنه "تم الترتيب في وقت سابق لإعادة معظم الرعايا الصينيين إلى الصين، ولكن بعضهم فضلوا البقاء في أفغانستان، وأن السفارة على اتصال مع الذين اختاروا البقاء هناك، وهم سالمون".وأضافت أن، "وزير الخارجية الصيني أعرب في وقت سابق عن أمل الصين، في ان تنفذ حركة طالبان تعهداتها السابقة بتشكيل حكومة شاملة ومفتوحة من خلال التفاوض، وأن تتصرف بمسؤولية من أجل ضمان سلامة المواطنين الأفغان والبعثات الأجنبية في أفغانستان".وفي وقت سابق، كشفت الخارجية الصينية، استعداد الصين لإقامة "علاقات ودية" مع حركة طالبان، مؤكدة أن بكين "تحترم حق الشعب الأفغاني في تقرير مصيره ومستقبله".