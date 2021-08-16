افغانستان.. الولاية الوحيدة خارج سيطرة طالبان تختار المقاومة وترفض الاستسلام

وتتجمع القوات الحكومية وحركات مسلحة على طول حدود بنجشير، ويمكن أن تصبح المقاطعة حصن مقاومة لـ"طالبان"، اذ يستعد قادة المقاومة في بنجشير لحرب كبيرة ضد طالبان، حيث تتواجد حوالي 20 قاعدة عسكرية، بينما في المعارك السابقة مع طالبان كانت هناك ثماني قواعد فقط.وفي سبتمبر/أيلول 1996، بعد استيلاء المسلحين على كابول، استولت القوات الحكومية والرئيس رباني على ملجأ في بانجشير جورج. لم تسمح قوات المقاومة لطالبان بالسيطرة على البلاد بأكملها.يشار الى ان مدينة "الأسود الخمسة"، هي واحدة من 34 مقاطعة في البلاد، ويبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة، 98,9 في المئة منهم من الطاجيك.