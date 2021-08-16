مصرع عروسين بحادث سير اثناء زفافهما (فيديو)

إلى هذا، نقلت وسائل إعلام مصرية عن شهود عيان قولهم إن الحادث وقع أثناء استعراض السيارات خلال الزفاف.جرى نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف النيابة، فيما تم نقل المصاب إلى العناية المركزة بذات المستشفى.وقالت مصادر طبية إن حالة المصاب خطيرة.كانت مديرية أمن البحيرة، تلقت بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمصرف أمام قرية الشيخ محمد ووجود متوفين ومصاب، انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.تمكنت القوات من انتشال مستقلي السيارة، وتبين أن بينهم عروسين واثنين من أقاربهما من بينهم شقيقة العروس "متوفاة"، وقائد السيارة مصاب بالمستشفى.