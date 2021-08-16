ميقاتي: نسبة تشكيل الحكومة اكبر من نسبة الاعتذار

وقال ميقاتي في تصريح من قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس ميشال عون، "أننا نحاول أن نحل موضوع الحكومة بطريقة ملائمة للجميع وأن تكون حكومة قادرة على مواجهة الواقع، جميعا نعرف الصعوبات وأنه يجب أن نكون يدا واحدة"، مشددا على أنه "يجب أن تتضافر الجهود لتشكيل حكومة قادرة على القيام بالواجبات".واضاف إن "الحديث خلال الاجتماع مع عون كان بـ"العمق وستكون لنا لقاءات أخرى هذا الأسبوع"، موضحا: "دخلنا بموضوع الأسماء في تشكيل الحكومة، وتبقى العبرة في الخواتيم ونحكم على الأعمال بخواتيمها وليس كل يوم بيومه".وأكد ميقاتي أن "المطلوب تشكيل حكومة بأسرع وقت لتواجه الكوارث التي تحصل"، لافتا إلى أن "نسبة تشكيل الحكومة أكبر من نسبة الاعتذار ولكن لا شيء يثبت ذلك".