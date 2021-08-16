تركيا تتخلى عن خطتها لتأمين مطار كابل وتؤكد استعدادها إذا طلبت "طالبان"

وقال المصدران إنه "على خلفية "الفوضى الكاملة" في المطار، فإن عملية تولي الجنود الأتراك السيطرة توقفت تلقائيا".وأضافا: "مع ذلك، يمكن لتركيا توفير الدعم الأمني والفني في المطار بحال طلبت حركة "طالبان" ذلك".وكانت تركيا عرضت نشر قوات في مطار كابل بعد انسحاب قوات "الناتو" وعقدت محادثات مع الولايات المتحدة في هذا الشأن استمرت أسابيع.