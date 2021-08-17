دولة عربية تعلن دخولها الموجة الثالثة من كورونا

وقال بحيبح في لقاء تلفزيوني، إنه "لوحظ خلال الأسبوع الماضي، ارتفاع في عدد الحالات بفيروس كورونا المستجد وبدأت بعض مراكز العزل تكتظ بالحالات، ووجهت وزارة الصحة المستشفيات والمراكز برفع مستوى الجاهزية لمواجهة الموجة الثالثة التي يعتقد أن اليمن دخل فيها.وأضاف، ان "القدرات المخبرية وفحص الحالات ليست بالشكل الذي نتمناه، وبالتالي لا نرصد كل الحالات التي تصاب بكورونا، نحن نرصد فقط الحالات التي تكون لديها أعراض شديدة ممن تذهب إلى مراكز العزل أو المختبرات، لكن هناك جزء كبير في المجتمع يصاب".ودعا وزير الصحة اليمني، إلى "الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية"، مشددا على "أهمية أخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".وفي الرابع من أغسطس/آب الجاري، أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من دخول اليمن موجة انتشار ثالثة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد ارتفاع حالات الإصابة خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن 1 في المائة فقط من اليمنيين قد تلقوا جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد.وأعلنت الحكومة اليمنية، أواخر يوليو/تموز الماضي، عن إجرائها ترتيبات لاستقبال 151 ألف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" من بين 504 آلاف جرعة مقدمة من الولايات المتحدة عبر برنامج (كوفاكس)، مشيرة إلى أن من المقرر وصول 360 ألف جرعة أخرى من لقاح "أسترازينيكا" خلال أغسطس الجاري.ويعاني النظام الصحي في اليمن من تدهور حاد جراء الصراع المستمر في البلد، إذ تقدر منظمات دولية أنه لم يعُد يعمل سوى نصف المرافق الصحية، التي تعاني هي الأخرى نقصا حادا في الأدوية والمعدات والكادر.