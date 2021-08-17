من هو أحمد مسعود؟ ولماذا يتم الحديث عنه في الوقت الأخير؟

أحمد مسعود هو نجل القائد الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود. ظهر في الحياة السياسية الأفغانية قادما من بريطانيا، عام 2016، بعد تخصصه في الدراسات العسكرية والسياسة الدولية، وهو الذي يعتبر انه عاد لوطنه ليعيد أمجاده.

بعد وفاة والده أنهى أحمد مسعود دراسته في إيران ثم انتقل إلى إنجلترا حيث التحق بكلية ساندهرست العسكرية ( كانت خياره الثاني بعد فشله في الالتحاق بكلية ويست بوينت الأميركية)، قبل أن يحصل على شهادتين في لندن.



مسعود الابن قاد أتباع والده (التحالف الشمالي) بمساعدة القوات الأميركية للإطاحة بحركة طالبان بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، وكان حينها طفلا يبلغ من العمر 11 عاما.



ولكنه عاش "في كنف حالة ثورية نسجت في مخيلة الأفغان"، حسب تعبيره، رغم الاقتتال الذي اجتاح المجموعات الجهادية المسلحة في أكثر من مرحلة.



ويعتبر مسعود الابن انه فقد والده من أجل حرية بلاده… كما انه لا يثق بطالبان، لانه يرى انهم خالفوا العهود مع والده. ويعتبر مسعود الابن انه فقد والده من أجل حرية بلاده… كما انه لا يثق بطالبان، لانه يرى انهم خالفوا العهود مع والده.



وفي 16 آب عام 2021، أفادت مصادر اعلامية، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية، بأن أحمد مسعود نجل القائد الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، غادر البلاد من ولاية بنجشير شمالي كابل على متن مروحية عسكرية يرافقه عدد من الشخصيات.



وأفادت المصادر بأن أحمد مسعود طالب شخصيا جميع المقيمين وإقليم بنجشير برفض الكشف في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة عن وجهته.