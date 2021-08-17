أفادت مصادر اخبارية ان نجل أحمد شاه مسعود يؤكد وجوده في بنجشير، في افغانستان، وفق ما نشرت "العربية".

وكانت قد أفادت وكالة "سبوتنيك"، يوم امس، بأن أحمد مسعود نجل القائد الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، غادر البلاد من ولاية بنجشير شمالي كابل على متن مروحية عسكرية يرافقه عدد من الشخصيات.

كما أفادت المصادر بأن أحمد مسعود طالب شخصيا جميع المقيمين وإقليم بنجشير برفض الكشف في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة عن وجهته.



يذكر أن ولاية بنجشير الأفغانية لا تزال الولاية الوحيدة التي لم يدخلها عناصر حركة "طالبان".