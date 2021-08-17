بالفيديو.. طائرة روسية تحترق اثناء التحليق قبل أن تسقط وتتحطم

وقالت شركة يونايتد إيركرافت كوربوريشن، إن طائرة نقل عسكرية من صنعها تحطمت خلال رحلة تجريبية في منطقة موسكو اليوم الثلاثاء، وعلى متنها ثلاثة أفراد.ونقلت وكالات محلية عن مصدر: "تحطم النموذج الأولي لطائرة من طراز إيل-112 في، خلال رحلات في مقاطعة موسكو".وبدورها، قالت شركة الطائرات المتحدة: "إن بطل روسيا نيكولاي كويموف كان قائد طاقم الطائرة التي تحطمت".

ووفقًا لمصادر وكالة "سبوتينك"، فقد توفي طاقم الطائرة بالكامل المكون من ثلاثة أشخاص، والسبب الأولي للمأساة كان حريقًا في أحد المحركات.و"إيل-112 في" هي طائرة نقل عسكرية خفيفة تم إنتاجها في شركة فورونيج.والطائرة مصممة للنقل والهبوط الجوي للأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية الخفيفة، الوزن الأقصى للبضائع - 5 أطنان، سرعة الانطلاق - 470 كم / ساعة، مدى الطيران مع حمولة قصوى - 1.2 ألف كم، وستحل الطائرة محل أسطول أ إن-26 القديمة.