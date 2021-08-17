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"الجرعة الثالثة".. ترقب لتوصية دولية بشروط جديدة

دوليات

2021-08-17 | 12:38
"الجرعة الثالثة".. ترقب لتوصية دولية بشروط جديدة
3,672 مشاهدة

يتوقع أن يصدر خبراء صحة أميركيون توصية لجميع المواطنين بأخذ جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بغضّ النظر عن العمر، على أن تعطى هذه الجرعة بعد 8 أشهر من الجرعة الثانية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر في إدارة الرئيس جو بايدن أن الجرعة الثالثة هدفها تأمين الحماية من المتحور الجديد دلتا الآخذ في الانتشار. ويتوقع أن يبدأ هذا التطعيم بلقاح فايزر بمجرد أن تعطي إدارة الغذاء والدواء موافقتها.

وأشارت المصادر المطلعة على النقاشات، بخصوص الجرعة الداعمة للقاح كورونا، أن إدارة الرئيس قررت أن يحصل معظم المواطنين على جرعة اللقاح الثالثة بعد 8 أشهر من تلقي الثانية، ويمكن أن يبدؤوا في تقديمها في وقت مبكر من منتصف أيلول المقبل.

ويخطط المسؤولون الصحيون للإعلان عن القرار هذا الأسبوع -حسب هذه المصادر- بمجرد اعتماد إدارة الغذاء والدواء السياسة الجديدة.

وأشارت المصادر أن القرار يسمح لمن تلقوا لقاحات فايزر-بيونتيك أو موديرنا أن يعرفوا أنهم سيحتاجون حماية إضافية ضد متحور دلتا الذي يتسبب في زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس في معظم أنحاء البلاد.

وقال المسؤولون إنهم يتوقعون أن متلقي لقاح جونسون آند جونسون، الذي تم التصريح به كنظام جرعة واحدة، سيحتاجون أيضًا جرعة إضافية.

ومن المرجح أن تذهب التعزيزات الأولى إلى المقيمين بدور رعاية المسنين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وعمال الطوارئ. ومن المحتمل أن يتبعهم كبار السن الآخرون، ثم عامة السكان. ويتصور المسؤولون إعطاء الناس نفس اللقاح الذي تلقوه في الأصل.

وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا ومعدل دخول المستشفيات للعلاج منه بالولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوى في 6 أشهر، بسبب الانتشار السريع لسلالة دلتا المتحورة في أجزاء من البلاد ما زالت معدلات التطعيم فيها منخفضة.

وسمحت إدارة الغذاء والدواء، الأسبوع الماضي، بمنح جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا للذين يعانون ضعفا في المناعة. وحددت التصريح بلقاحي فايزر وموديرنا.

وكانت قد صدرت دعوات من منظمة الصحة العالمية، إلى الدول الغنية، بتأجيل البدء بإعطاء جرعة ثالثة من اللقاح بغية تأمين إعطاء الجرعة الأولى للبلدان الفقيرة.
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