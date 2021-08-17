لقاح جديد ضد فايروس كورونا

وأضافت بوبوفا: "تم في روسيا الاتحادية، تسجيل أربعة لقاحات وطنية، واللقاح الخامس قادم على الطريق. هذا الأمر سيعيق انتشار الفيروس".وفي نهاية شهر حزيرن، قال رينات ماكسوتوف رئيس مركز "فيكتور" العلمي، إن مؤسسته قدمت للسلطات المختصة، وثائق تسجيل لقاح "أبي فاك كورونا- ن"، المتضمن جرعتين، وذكر في وقت لاحق أنه من المتوقع تسجيل هذا اللقاح الجديد ضد فيروس كورونا في أغسطس.وتوجد في روسيا حاليا، 4 لقاحات وهي: لقاحا "سبوتنيك – V" و"سبوتنيك – لايت" من تصميم مركز "غاماليا" الروسي، وكذلك لقاح "كوفيواك" من تصميم مركز "تشوماكوف"، ولقاح "أبي فاك كورونا" من تصميم مركز "فيكتور" الروسي.